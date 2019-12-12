Автомобілістів попередили про небезпеку на дорогах через сніг

Автодороги держзначення на ранок 12 грудня у більшості областей України мокрі, на перевалах сніг. Зокрема, на Львівщині товщина снігу сягає 20 сантиметрів.

Проїзд дорогами забезпечено, проте водіям усе ж радять бути обережними через сніг.

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Станом на ранок четверга опади у вигляді слабкого снігу з дощем були зафіксовані у Волинській та Львівській областях. У Рівненській та Івано-Франківській областях – місцями дощ, повідомили в Укравтодорі.

На решті території країни спостерігається туман.

На дорогах державного значення в західних областях проїзну частину очистили від снігу та обробили протиожеледними матеріалами.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів у русі не зафіксовано.