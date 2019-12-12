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      Автомобілістів попередили про небезпеку на дорогах через сніг

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      Ситуація на дорогах України 12 грудня / kharkivoda.gov.ua

      Автодороги держзначення на ранок 12 грудня у більшості областей України мокрі, на перевалах сніг. Зокрема, на Львівщині товщина снігу сягає 20 сантиметрів.

      Проїзд дорогами забезпечено, проте водіям усе ж радять бути обережними через сніг.

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      Станом на ранок четверга опади у вигляді слабкого снігу з дощем були зафіксовані у Волинській та Львівській областях. У Рівненській та Івано-Франківській областях – місцями дощ, повідомили в Укравтодорі.

      На решті території країни спостерігається туман.

      На дорогах державного значення в західних областях проїзну частину очистили від снігу та обробили протиожеледними матеріалами.

      Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів у русі не зафіксовано.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Авто Транспорт Укравтодор Погода Негода в Україні Сніг в Україні Дороги
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