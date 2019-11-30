10:12
30 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, 29 листопада
      Вєсті.UA
      19:33, 29 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Коли почнеться зима і яким буде Новий рік: синоптик про особливості погоди

      2390 Читать новость на русском
      Відомий синоптик про особливості зими-2020 / 24 канал

      Морози і сніг в Україні почнуться в середині грудня. Зима буде помірно сніжною, із сильними морозами і затягнеться аж до середини березня.

      Після дощів через два-три дні повертаються несильні морози. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

      Читайте також: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

      Грудень

      Вночі – мінус 2-4 градуси, вдень близько нуля. З 5 по 11 грудня Україну знову очікує відлига. Температура повітря підвищиться вдень до плюс 4-5 градусів.

      З 13-14 грудня і до кінця місяця в Україні будуть суцільні морози. Від мінус 6-8 до 9-11 градусів – до 22-26 грудня. Перший сніг буде 11-13 грудня. Наприкінці грудня ми вже побачимо снігопади. Напередодні Нового року очікується невеликий сніг і температура мінус 4-5 градусів. Буде прекрасний Новий рік,
      – говорить Леонід Горбань.

      прогноз погоди
      На Новий рік буде справжня  зимова погода / Фото 24 каналу 

      Читайте також: В Азовському морі цікаве природне явище: вражаючі фото і відео

      Січень

      Січень, запевняє синоптик, буде по-справжньому зимовим. Майже до кінця місяця – 22-24 січня – будуть морози, періодично падатиме сніг.

      До 10 січня вночі температура буде мінус 12- 13 градусів. З 10 по 17 січня – мінус 14-15. З 18 по 23 січня люті морози  мінус 19-21 градусів. Лише з 25 січня і до кінця місяця буде відлига і сніг з дощем,
      – розповідає Горбань.

      зима-2020
      У січні будуть морози і періодично сніжитиме /Фото 24 каналу

      Як розраховує прогнози погоди синоптик Леонід Горбань? Відомий синоптик складає прогнози на основі планетного розрахунку довгострокового прогнозу погоди, що базується на глибоких знаннях астрономії і, в першу чергу, вивченні руху планет Сонячної системи та їх впливу на погоду на Землі. Розрахунок числових рядів планет – це одна зі складових справжнього календаря. Це дозволяє на основі астрономії-астрології прогнозувати на багато років уперед погоду, урожай, політичні події і багато іншого.

      Лютий

      Лютий у народі називають лютим, і він такими буде. Розпочнеться останній зимовий місяць напів відлигою.

      З 4-5 лютого в Україні буде різке похолодання. До 13-14 лютого температура складатиме мінус 19-22 градусів. Після невеликого потепління знову морози. І такі температурні скачки весь лютий. Періодично падатиме сніг. У цілому морози протримаються до 14-17 березня,
      – зазначає Леонід Горбань.

      зима-2020
      Морози триватимуть до середини березня / Фото 24 каналу

      Перерахунок пенсій з 1 грудня: що зміниться
      сьогодні
      5071
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Погода Люті морози Сніг в Україні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:01 Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві
      16381
      сьогодні , 09:40 Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати
      Михайло Гема 710
      сьогодні , 08:50 Навіщо Кремль заманює західних дипломатів у Крим?
      Блог Медіа 149
      сьогодні , 08:42 Побиття студентів: як відбувався перший жорстокий розгін Євромайдану
      Євгенія Мазур 2588
      сьогодні , 07:40 Куди літає Wizz Air з України: нові напрямки та ціни
      Вероніка Климська 5249
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук