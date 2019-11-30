Коли почнеться зима і яким буде Новий рік: синоптик про особливості погоди

Морози і сніг в Україні почнуться в середині грудня. Зима буде помірно сніжною, із сильними морозами і затягнеться аж до середини березня.

Після дощів через два-три дні повертаються несильні морози. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

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Грудень

Вночі – мінус 2-4 градуси, вдень близько нуля. З 5 по 11 грудня Україну знову очікує відлига. Температура повітря підвищиться вдень до плюс 4-5 градусів.

З 13-14 грудня і до кінця місяця в Україні будуть суцільні морози. Від мінус 6-8 до 9-11 градусів – до 22-26 грудня. Перший сніг буде 11-13 грудня. Наприкінці грудня ми вже побачимо снігопади. Напередодні Нового року очікується невеликий сніг і температура мінус 4-5 градусів. Буде прекрасний Новий рік,

– говорить Леонід Горбань.



На Новий рік буде справжня зимова погода / Фото 24 каналу

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Січень

Січень, запевняє синоптик, буде по-справжньому зимовим. Майже до кінця місяця – 22-24 січня – будуть морози, періодично падатиме сніг.

До 10 січня вночі температура буде мінус 12- 13 градусів. З 10 по 17 січня – мінус 14-15. З 18 по 23 січня люті морози – мінус 19-21 градусів. Лише з 25 січня і до кінця місяця буде відлига і сніг з дощем,

– розповідає Горбань.



У січні будуть морози і періодично сніжитиме /Фото 24 каналу

Як розраховує прогнози погоди синоптик Леонід Горбань? Відомий синоптик складає прогнози на основі планетного розрахунку довгострокового прогнозу погоди, що базується на глибоких знаннях астрономії і, в першу чергу, вивченні руху планет Сонячної системи та їх впливу на погоду на Землі. Розрахунок числових рядів планет – це одна зі складових справжнього календаря. Це дозволяє на основі астрономії-астрології прогнозувати на багато років уперед погоду, урожай, політичні події і багато іншого.

Лютий

Лютий у народі називають лютим, і він такими буде. Розпочнеться останній зимовий місяць напів відлигою.

З 4-5 лютого в Україні буде різке похолодання. До 13-14 лютого температура складатиме мінус 19-22 градусів. Після невеликого потепління знову морози. І такі температурні скачки весь лютий. Періодично падатиме сніг. У цілому морози протримаються до 14-17 березня,

– зазначає Леонід Горбань.



Морози триватимуть до середини березня / Фото 24 каналу