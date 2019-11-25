В Азовському морі цікаве природне явище: вражаючі фото і відео

Через сильний вітер Азовське море у межах Краснодарського краю та Ростовської області Росії відійшло від берега на близько 100 метрів. Таке явище є порівняно частим, але зазвичай море відходить від берега всього на кілька метрів.

Місцеві у соціальних мережах пишуть, що відплив такої потужності востаннє був в Азовському морі понад 20 років тому.

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Внаслідок природного явища Азовське море перетворилося на пустелю. Замість води там тепер лише пісок та мул, які зрослися через сильний мороз. Таке явище стало наслідком потужного вітру, який вирує зі швидкістю 19 метрів за секунду.

Відплив фактично не наніс жодної шкоди для місцевих. Не пощастило лише рибалкам, які через природне явище не можуть вийти у море.

Відплив в Азовському морі: дивіться фото і відео