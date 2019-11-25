В Азовском море интересное природное явление: впечатляющие фото и видео

Из-за сильного ветра Азовское море в пределах Краснодарского края и Ростовской области России отошло от берега на около 100 метров, такое явление сравнительно частое, но обычно море отходит от берега всего на несколько метров.

Местные в социальных сетях пишут, что отток такой мощности последний раз был в Азовском море более 20 лет назад.

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Вследствие естественного явления Азовское море превратилось в пустыню. Вместо воды там теперь только песок и ил, которые срослись из-за сильного мороза. Такое явление стало следствием мощного ветра, бушующего со скоростью 19 метров в секунду.

Отток фактически не нанес никакого вреда для местных. Не повезло только рыбакам, которые из-за природного явления не могут выйти в море.

Отток в Азовском море: смотрите фото и видео