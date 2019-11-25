15:45
25 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая жена для Путина. В России процветает демократия
      Вєсті Кремля
      18:22, 24 ноября
      Вести.UA. Жир: "Санта-Барбара" Тимошенко и Зеленского. Экономические лайфхаки от "слуг народа"
      Вєсті.UA
      12:34, 24 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В Азовском море интересное природное явление: впечатляющие фото и видео

      68 Читати новину українською
      Из-за сильного ветра Азовское море отошло от берега на 20 метров / Фото из соцсетей

      Из-за сильного ветра Азовское море в пределах Краснодарского края и Ростовской области России отошло от берега на около 100 метров, такое явление сравнительно частое, но обычно море отходит от берега всего на несколько метров.

      Местные в социальных сетях пишут, что отток такой мощности последний раз был в Азовском море более 20 лет назад.

      К слову: В Кирилловке прошел ураган: фото и видео затопленного курорта

      Вследствие естественного явления Азовское море превратилось в пустыню. Вместо воды там теперь только песок и ил, которые срослись из-за сильного мороза. Такое явление стало следствием мощного ветра, бушующего со скоростью 19 метров в секунду.

      Отток фактически не нанес никакого вреда для местных. Не повезло только рыбакам, которые из-за природного явления не могут выйти в море.

      Отток в Азовском море: смотрите фото и видео

      Это настоящая война, – Нефедов о контрабанде, Андрее Богдане и "теневом премьере"
      сегодня
      5277
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Погода Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      сегодня , 15:04 ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 282
      Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      сегодня , 15:00 Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      Павло Казарін 61
      Николай Кулеба попал в ДТП: все, что известно о нем и его семье
      сегодня , 12:46 Николай Кулеба попал в ДТП: все, что известно о нем и его семье
      Євгенія Мазур 809
      Истории самых известных голливудских звезд, которые пережили насилие
      сегодня , 12:31 Истории самых известных голливудских звезд, которые пережили насилие
      Марта Вересюк 106
      Это настоящая война, – Нефедов о контрабанде, Андрее Богдане и "теневом премьере"
      сегодня , 09:22 Это настоящая война, – Нефедов о контрабанде, Андрее Богдане и "теневом премьере"
      Леся Виговська 5277
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук