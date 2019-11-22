В Кирилловке прошел ураган: фото и видео затопленного курорта
Курортную Кирилловку накрыл ураган, там шквальный ветер достигал 20 метров в секунду. Сейчас люди заблокированы, а базы отдыха затопило.
В результате урагана волны понесло на побережье. Подтопило четыре десятка пансионатов и баз отдыха.
Интересно! Шторм в одесском заливе сорвал с якоря танкер "Делфи" и отнес его на мель
На косе, которая находится в городе, были заблокированы сорок человек: охранники и строители, которые работают там в межсезонье. За ними отправили судно для эвакуации. Известно, что уже удалось спасти 11 пострадавших.
Фото и видео непогоды в Кирилловке
К тому же, на вечер синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Закревская: Передача дела Майдана в ГБР, когда там руководит Труба – это плохая историясегодня , 21:05
-
"Шахтер" разгромил "Львов" благодаря хет-трику Мораеса и конец сухой серии Пятова: видеосегодня , 21:01
-
УАФ подала в правоохранительные органы заявление на Григория Суркиса о хищении средств УЕФАсегодня , 20:26
Комментарии