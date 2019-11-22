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      В Кирилловке прошел ураган: фото и видео затопленного курорта

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      В Кирилловке прошел ураган / Фото издания Gazeta

      Курортную Кирилловку накрыл ураган, там шквальный ветер достигал 20 метров в секунду. Сейчас люди заблокированы, а базы отдыха затопило.

      В результате урагана волны понесло на побережье. Подтопило четыре десятка пансионатов и баз отдыха.

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      На косе, которая находится в городе, были заблокированы сорок человек: охранники и строители, которые работают там в межсезонье. За ними отправили судно для эвакуации. Известно, что уже удалось спасти 11 пострадавших.

      Фото и видео непогоды в Кирилловке

      К тому же, на вечер синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

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      Теги: Новости Украины
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