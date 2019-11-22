У Кирилівці пройшов ураган: фото та відео затопленого курорту

Курортну Кирилівку накрив ураган, там шквальний вітер сягав 20 метрів за секунду. Зараз люди заблоковані, а бази відпочинку затопило.

Внаслідок урагану хвилі понесло на узбережжя. Підтопило чотири десятки пансіонатів та баз відпочинку.

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На косі, яка знаходиться в місті, були заблоковані сорок людей: охоронці та будівельники, які працюють там у міжсезоння. За ними відправили судно для евакуації. Відомо, що вж вдалося врятувати 11 постраждалих.

Фото та відео негоди в Кирилівці

До того ж, на вечір синоптики прогнозують погіршення погодних умов.