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Телеканал новостей 24 Программы Авто24

Автопилот автомобиля Tesla проверили на надежность: неожиданные результаты

Авто24 43 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Авто24" – качество культовых автомобилей Tesla неоспоримо, но недавно эксперты компании Tatcham Research решили проверить их автопилот – в частности, в сложных дорожных условиях.

Одним из испытаний, например, была избрана ситуация, когда машина впереди внезапно перестраивается в сторону.

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Автопилот Tesla оказался в непредусмотренных для себя обстоятельствах и не успел отреагировать – машина просто затормозила.


Тестирование автопилота Tesla

А это значит, что лучше доверять настоящим водителям – людям. По крайней мере, пока автопилот Tesla не станет максимально надежным для безопасности и комфорта пассажиров.

О кассетной навигации и экспериментах австралийских энтузиастов – смотрите в программе.

Теги: Авто24 Тесты Электромобиль Tesla
Источник: 24 канал
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