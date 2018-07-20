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Телеканал новин 24 Програми Авто24

Автопілот автомобіля Tesla перевірили на надійність: несподівані результати

Авто24 188 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Авто24" – якість культових автомобілів Tesla беззаперечна, але нещодавно експерти компанії Tatcham Research вирішили перевірити їх автопілот – зокрема, у складних дорожніх умовах.

Одним із випробувань, наприклад, було обрано ситуацію, коли машина попереду чомусь перешиковується вбік.

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Автопілот Tesla опинився у непередбачених для себе обставинах і не встиг відреагувати – машина просто загальмувала.


Тестування автопілота Tesla

А це означає, що краще довіряти справжнім водіям – людям. Принаймні, допоки автопілот Tesla не стане максимально надійним для безпеки і комфорту пасажирів.

Про касетну навігацію та експерименти австралійських ентузіастів – дивіться у програмі.

Теги: Авто24 Tesla Електромобіль Тести
Джерело: 24 канал
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