Модель суперкара McLaren 720S відтворили в реальних розмірах з деталей Lego: вражаючі фото

Неймовірний суперкар MCLaren720S відтепер має унікальну модель в реальних розмірах. Вона створена із деталей конструктора Lego і важить 1450 кілограмів.

Справжнє ж купе важить майже стільки ж, але коштує значно більше – 285 тисяч доларів.

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На створення моделі з Lego витратили 2 тисячі годин, і це заслуговує вашої уваги! Тому будучи в Лос-Анджелесі, не пропустіть можливості відвідати музей, де зберігається ексклюзивна Lego-модель культового MCLaren.



Маленька Lego-модель культового MCLaren



Lego-модель реальних розмірів культового MCLaren



MCLaren720S відтепер має унікальну модель в реальних розмірах

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