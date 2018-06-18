Потужний Volkswagen Amarok протягнув на буксирі 43-тонний трамвай

Надзвичайно потужний Volkswagen Amarok, турбодизель якого вміщує у собі 268 сил, не перестає дивувати.

Угорські автолюбителі вирішили продемонструвати, на що здатен Amarok. Машина мала, мов локомотив, протягти трамвай вагою 43 тонни і довжиною 32 метри. Автомобіль блискуче справився з місією і цим довів свою міць і потужність.

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Volkswagen Amarok

Метт Леблан​ покидає автошоу Top Gear

Автомобільне шоу Top Gear досить довгий час тримає статус популярного авто-шоу планети. Пропрацювавши два роки в якості ведучого і продемонструвавши блискучі знання в авто-тематиці, Метт Леблан заявив, що йде з шоу.



Метт Леблан

Поки що невідомо, хто замінить Леблана, але це точно має бути відома персона, драйвер та справжній поціновувач автомобілів.

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