15:38
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Програми Авто24

Потужний Volkswagen Amarok протягнув на буксирі 43-тонний трамвай

Авто24 255 Читать новость на русском

Надзвичайно потужний Volkswagen Amarok, турбодизель якого вміщує у собі 268 сил, не перестає дивувати.

Угорські автолюбителі вирішили продемонструвати, на що здатен Amarok. Машина мала, мов локомотив, протягти трамвай вагою 43 тонни і довжиною 32 метри. Автомобіль блискуче справився з місією і цим довів свою міць і потужність.

Читайте також: З нагоди прем’єри нових "Зоряних війн" Nissan випустив кросовер, схожий на космічний корабель


Volkswagen Amarok

Метт Леблан​ покидає автошоу Top Gear

Автомобільне шоу Top Gear досить довгий час тримає статус популярного авто-шоу планети. Пропрацювавши два роки в якості ведучого і продемонструвавши блискучі знання в авто-тематиці, Метт Леблан заявив, що йде з шоу.


Метт Леблан

Поки що невідомо, хто замінить Леблана, але це точно має бути відома персона, драйвер та справжній поціновувач автомобілів.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Авто24
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
сьогодні, 15:01 Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
Блог Соцмережі 455
Росія готує "повномасштабну атаку" в Україні, – організатор "вбивства" Бабченка
сьогодні, 14:52 Росія готує "повномасштабну атаку" в Україні, – організатор "вбивства" Бабченка
5115
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву
сьогодні, 12:59 Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву
2134
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сьогодні, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 250
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук