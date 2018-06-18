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Телеканал новостей 24 Программы Авто24

Мощный Volkswagen Amarok протянул на буксире 43-тонный трамвай

Авто24 76 Читати новину українською

Необычайно мощный Volkswagen Amarok, турбодизель которого вмещает в себя 268 сил, не перестает удивлять.

Венгерские автолюбители решили продемонстрировать, на что способен Amarok. Машина должна была, как локомотив, протащить трамвай весом 43 тонны и длиной 32 метра. Автомобиль блестяще справился с миссией и этим доказал свою силу и мощность.

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Volkswagen Amarok

Мэтт Леблан покидает автошоу Top Gear

Автомобильное шоу Top Gear достаточно долгое время держит статус популярного авто-шоу планеты. Проработав два года в качестве ведущего и продемонстрировав блестящие знания в авто-тематике, Мэтт Леблан заявил, что уходит из шоу.


Метт Леблан

Пока неизвестно, кто заменит Леблана, но это точно должно быть известное лицо, драйвер и настоящий ценитель автомобилей.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Авто24
Источник: 24 канал
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