Мощный Volkswagen Amarok протянул на буксире 43-тонный трамвай

Необычайно мощный Volkswagen Amarok, турбодизель которого вмещает в себя 268 сил, не перестает удивлять.

Венгерские автолюбители решили продемонстрировать, на что способен Amarok. Машина должна была, как локомотив, протащить трамвай весом 43 тонны и длиной 32 метра. Автомобиль блестяще справился с миссией и этим доказал свою силу и мощность.

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Volkswagen Amarok

Мэтт Леблан покидает автошоу Top Gear



Автомобильное шоу Top Gear достаточно долгое время держит статус популярного авто-шоу планеты. Проработав два года в качестве ведущего и продемонстрировав блестящие знания в авто-тематике, Мэтт Леблан заявил, что уходит из шоу.



Метт Леблан

Пока неизвестно, кто заменит Леблана, но это точно должно быть известное лицо, драйвер и настоящий ценитель автомобилей.



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