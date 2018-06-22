Модель суперкара McLaren 720S воспроизвели в реальных размерах из деталей Lego: фото

Невероятный суперкар MCLaren720S отныне имеет уникальную модель в реальных размерах. Она создана из деталей конструктора Lego и весит 1450 килограммов.

Настоящее же купе весит почти столько же, но стоит значительно больше – 285 тысяч долларов.

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На создание модели из Lego потратили 2 тысячи часов, и это заслуживает вашего внимания! Поэтому будучи в Лос-Анджелесе, не упустите возможности посетить музей, где хранится эксклюзивная Lego-модель культового MCLaren.



Маленькая Lego-модель культового MCLaren



Lego-модель реальных размеров культового MCLaren

MCLaren720S отныне имеет уникальную модель в реальных размерах

О том, как в Турции планируют выпустить собственный электромобиль – смотрите в программе.