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      Автор фильмов о Клинтон и Обаме снимет кино о Юлии Тимошенко

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      Пресс-конференция в Киеве
      Пресс-конференция в Киеве

      Известная голливудская режиссер Мэри Ламберт начала в Украине съемки нового документального фильма "Верю! История Юлии Тимошенко" (Believe! The Yulia Tymoshenko Story).

      Подробности проекта авторы ленты рассказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

      "Я работала со многими известными женщинами в мире, и для меня Юлия — настоящий герой. Она имеет харизму, которую я признаю в свой работе", – призналась Мэри Ламберт.

      По ее словам, бывшая украинская премьер является ярким примером сильной и харизматичной женщины, которая будет внедрять новый демократический курс Украины.

      "Она имеет волю победить коррупцию и остановить выезд молодежи за границу, – заявила художница, которая накануне провела несколькочасовую встречу с главной героиней своего фильма. – Мы говорили о том, что Украина теперь стала другой. Многие талантливые молодые люди покидают страну, потому что не видят здесь перспектив для развития. У Тимошенко это вызывает большое беспокойство, и она хочет изменить страну. Она хочет, чтобы были новые рабочие места, чтобы молодые люди могли себя реализовать".

      По словам режиссера, кульминацией ленты станет нынешняя президентская кампания Юлии Тимошенко – это важный момент в ее жизни и карьере.

      "Я восхищаюсь решимостью Юлии Тимошенко иметь успех. Ее Новый курс для Украины, который содержится в предвыборной программе, включает те вещи, в которые я верю. Юлия пытается вывести Украину в глобальный мир как демократическую страну. А я верю в демократию", – подчеркнула Мэри Ламберт.

      Авторы фильма отметили, что Юлия Тимошенко предоставила съемочной группе максимальный доступ к информации и полную свободу действий.

      "Очень интересно делать фильм о публичной личности, о политике, которая является кандидатом в Президенты, и предвыборная кампания – это лучшее время, чтобы с ней познакомиться. Интересно наблюдать за ее общением с людьми. Мы ездим по Украине и видим все своими глазами. И я очень поражен: Юлия Тимошенко, как железная леди, с бесконечной энергией. Я хотел бы, чтобы у нас был такой кандидат", – отметил 2-й режиссер фильма Шон Томпсон.

      Напомним, Мэри Ламберт известна своими документальными лентами о влиятельных в мире женщина. Она работала с Хиллари Клинтон, Мадонной, Джанет Джексон, Джоди Фостер, Эллен Баркин, Энни Леннокс, Барбарой Боксер, Элизабет Мосс, Уитни Хьюстон.

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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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