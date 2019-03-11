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      Автор фільмів про Клінтон та Обаму зніме кіно про Юлію Тимошенко

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      Прес-конференція у Києві
      Прес-конференція у Києві

      Відома голлівудська режисерка Мері Ламберт розпочала в Україні зйомки нового документального фільму "ВірЮ! Історія Юлії Тимошенко" (Believe! The Yulia Tymoshenko Story).

      Подробиці проекту автори стрічки розповіли сьогодні на прес-конференції у Києві.

      "Я працювала з багатьма відомими жінками в світі, і для мене Юлія — справжній герой. Вона має харизму, яку я визнаю в свій роботі", – зізналася Мері Ламберт.

      За її словами, колишня українська прем’єрка є яскравим прикладом сильної та харизматичної жінки, яка впроваджуватиме новий демократичний курс України.

      "Вона має волю подолати корупцію та зупинити виїзд молоді за кордон, – заявила мисткиня, яка напередодні провела кількагодинну зустріч із головною героїнею свого фільму. – Ми говорили про те, що Україна тепер стала іншою. Багато талановитих молодих людей покидають країну, бо не бачать тут перспектив для розвитку. У Тимошенко це викликає велике занепокоєння, і вона хоче змінити країну. Вона хоче, щоб були нові робочі місця, щоб молоді люди могли себе реалізувати".

      За словами режисера, кульмінацією стрічки стане нинішня президентська кампанія Юлії Тимошенко – цей важливий момент в її житті та кар’єрі.

      "Я захоплююся рішучістю Юлії Тимошенко мати успіх. Її Новий курс для України, який міститься в передвиборній програмі, включає ті речі, в які я також вірю. Юлія намагається вивести Україну в глобальний світ як демократичну країну. А я вірю в демократію", – наголосила Мері Ламберт.

      Автори фільму відзначили, що Юлія Тимошенко надала знімальній групі максимальний доступ до інформації та цілковиту свободу дій.

      "Дуже цікаво робити фільм про публічну особу, про політика, яка є кандидатом у Президенти, і передвиборна кампанія – це найкращий час, щоб з нею познайомитися. Цікаво спостерігати за її спілкуванням з людьми. Ми їздимо Україною і бачимо все на свої очі. І я дуже вражений: Юлія Тимошенко, як залізна леді, з безкінечною енергією. Я хотів би, щоб у нас був такий кандидат", – зауважив 2-ий режисер фільму Шон Томпсон.

      Нагадаємо, Мері Ламберт відома своїми документальними стрічками про впливових у світі жінок. Вона працювала з Гілларі Клінтон, Мадонною, Джанет Джексон, Джоді Фостер, Еллен Баркін, Енні Леннокс, Барбарою Боксер, Елізабет Мосс, Вітні Х'юстон.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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