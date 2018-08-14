Автор "Игры престолов" объяснил смерть главных героев

Писатель Джордж Мартин, который является автором саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой сняли сериал "Игра престолов", объяснил, зачем убивал главных героев.

Об этом Мартин рассказал в интервью каналу PBS, которое опубликовано на YouTube.

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Писатель поделился, что на решение постоянно убивать центральных персонажей повлияла его любовь к творчеству автора "Властелина колец" Джона Толкиена.

В частности, Мартин вспомнил, как его шокировала смерть Гэндальфа в одной из книг.



"Я не могу объяснить влияние, которое это произвело на меня в 13 лет. Нельзя убивать Гэндальфа! Конан же не умер в книгах о Конане. Толкин нарушил это правило. И за это я всегда буду его любить. После того как убил Гэндальфа, напряжение растет в тысячу раз. Поскольку теперь умереть может кто угодно", – рассказал он.



Интервью с Джорджем Мартином для канала PBS: видео

"Игра престолов" – это сериал, созданный телеканалом НВО на основе цикла романов "Песнь льда и пламени". Хотя Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Восьмой, последний сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году.