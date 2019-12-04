11:02
4 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:07, 3 декабря
      Вєсті.UA
      20:46, 3 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Авто24
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Автошоу в Токио: какую новую модель представила компания Nissan

      Авто24 Читати новину українською

      На автошоу в Токио Nissan показал эволюцию своего концепта кроссовера iMx, который трансформировался в другой концепт Ariya, но он уже значительно ближе к серийной модели, чем IMx.

      Паркетник имеет купеобразный силуэт, получил традиционные двери вместо распашных, простую переднюю часть. По своим размерам кроссовер очень напоминает нынешний X-Trail.

      Читайте также: Автопарк диктатора: какие суперкары продали на аукционе

      В салоне простые мониторы и традиционный руль. Ariya имеет по одному электромотору на ось. По неофициальной информации они имеют мощность 435 сил, а батарея обеспечивает запас хода 600 километров.

      Водителю будет помогать система автономной езды ProPilot 2.0, которая также позволяет водителю парковать авто с помощью смартфона.

      Nissan Ariya Concept
      Nissan Ariya Concept

      Другой новинкой Nissan стал электрический концепт под названием Nissan IMk. Это кей-кар, то есть особый класс малогабаритных японских машин. У него панель приборов с голографическим дисплеем, концепт также имеет систему ProPilot 2.0. и может выступать в роли батареи для дома. Подробные характеристики электрокара объявят позже.

      4 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      1202
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Япония Авто Авто24
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Що не так з дієздатністю НАТО?
      Блог Медіа 376
      сегодня , 07:16 Дополнительные перерывы на работе: кто может на них рассчитывать
      Ірина Поліщук 164
      3 декабря , 12:06 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      197
      сегодня , 06:50 Громкая отставка министра энергетики США: какую роль сыграли Трамп и Зеленский
      Ярослав Голобородько 256
      сегодня , 06:40 В Украине вырастет прожиточный минимум: инфографика
      275
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук