11:12
4 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:05, 3 грудня
      Вєсті.UA
      20:41, 3 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Авто24
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      Автошоу в Токіо: яку нову модель представила компанія Nissan

      Авто24 9 Читать новость на русском

      На автошоу в Токіо Nissan показав еволюцію свого концепта кросовера iMx, який трансформувався у інший концепт Ariya, але який вже значно ближчий до серійної моделі, аніж IMx.

      Паркетник має купеподібний силует, отримав традиційні двері замість розпашних, простішу передню частину. За своїми розмірами кросовер дуже нагадує нинішній X-Trail.

      Читайте також: Автопарк диктатора: які суперкари продали на аукціоні

      В салоні простіші монітори і традиційне кермо. Ariya має по одному електромотору на вісь. За неофіційною інформацією вони мають потужність 435 сил, а батарея забезпечує запас ходу 600 кілометрів.

      Водієві допомагатиме система автономної їзди ProPilot 2.0, яка тако дозволяє водієві паркувати авто за допомогою смартфона.

      Nissan Ariya Concept
      Nissan Ariya Concept

      Іншою новинкою Nissan став електричний концепт під назвою Nissan IMk. Це кей-кар, тобто особливий клас малогабаритних японських машин. У нього панель приладів з голографічним дисплеєм, концепт також має систему ProPilot 2.0. і може виступати в ролі батареї для будинку. Детальні характеристики електрокара оголосять пізніше.

      Путін публічно сконфузився у Сочі: смішне відео
      сьогодні
      5663
      Автор: Марія Лелека
      Теги: Авто24 Авто Японія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Що не так з дієздатністю НАТО?
      Блог Медіа 388
      сьогодні , 07:16 Додаткові перерви на роботі: хто може на них розраховувати
      Ірина Поліщук 677
      3 грудня , 12:06 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      1271
      сьогодні , 06:50 Гучна відставка міністра енергетики США: яку роль зіграли Трамп та Зеленський
      Ярослав Голобородько 1151
      сьогодні , 06:40 В Україні зросте прожитковий мінімум: інфографіка
      2280
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук