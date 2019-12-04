Автошоу в Токіо: яку нову модель представила компанія Nissan

На автошоу в Токіо Nissan показав еволюцію свого концепта кросовера iMx, який трансформувався у інший концепт Ariya, але який вже значно ближчий до серійної моделі, аніж IMx.

Паркетник має купеподібний силует, отримав традиційні двері замість розпашних, простішу передню частину. За своїми розмірами кросовер дуже нагадує нинішній X-Trail.

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В салоні простіші монітори і традиційне кермо. Ariya має по одному електромотору на вісь. За неофіційною інформацією вони мають потужність 435 сил, а батарея забезпечує запас ходу 600 кілометрів.

Водієві допомагатиме система автономної їзди ProPilot 2.0, яка тако дозволяє водієві паркувати авто за допомогою смартфона.



Nissan Ariya Concept

Іншою новинкою Nissan став електричний концепт під назвою Nissan IMk. Це кей-кар, тобто особливий клас малогабаритних японських машин. У нього панель приладів з голографічним дисплеєм, концепт також має систему ProPilot 2.0. і може виступати в ролі батареї для будинку. Детальні характеристики електрокара оголосять пізніше.