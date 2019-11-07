17:44
7 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Привілеї для алкоголіків у Росії. Путін літописець
      Вєсті Кремля
      21:48, 6 листопада
      Вєсті.UA: Порошенко полює на Богдана. Лукашенко любить "Слугу народу"
      Вєсті.UA
      19:05, 6 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Авто24
      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Автопарк диктатора: які суперкари продали на аукціоні

      Авто24 349 Читать новость на русском

      На аукціоні в Швейцарії було продано одразу 25 суперкарів, які належали віцепрезиденту Екваторіальної Гвінеї Теодоріну Обіангу, якого звинувачують у розкраданні держаних коштів.

      За всі машини отримали 27 мільйонів доларів. Суперкари було конфісковано судом Женеви, який вів розслідування.

      Читайте також: В аеропорту Тель-Авіва встановили "годинник" з авто: фантастичне відео

      Найдорожчим серед 25 спортивних автомобілів став унікальний родстер Lamborghini Veneno 2014 року випуску, за який отримали 8,3 мільйона доларів. Майже вдвічі менше вдалося отримати за Koenigsegg One.

      Автопарк диктатора
      Машини диктатора

      Від мільйона до двох виторгували також за Ferrari LaFerrari, Bugatti Veyron, McLaren P1, Aston Martin One-77 та Ferrari Enzo. Цікаво, що усі кошти, отримані від аукціону будуть передані уряду Екваторіальної Гвінеї, президентом якої і досі є батько корупціонера.

      blog_ava
      Як правильно обрати витяжку для кухні: корисні поради
      сьогодні
      5909
      Теги: Авто24 Авто Швейцарія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Північний потік-2" – як велика коаліція вдається до шахрайства заради газогону Путіна, – BILD
      сьогодні , 17:00 "Північний потік-2" – як велика коаліція вдається до шахрайства заради газогону Путіна, – BILD
      Борис Немировський 414
      Від чого залежить реінтеграція Донбасу?
      сьогодні , 16:58 Від чого залежить реінтеграція Донбасу?
      Ярослав Голобородько 183
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      сьогодні , 09:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      4377
      10 корисних девайсів з Aliexpress
      сьогодні , 16:50 10 корисних девайсів з Aliexpress
      Анастасія Можаровська 239
      Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки
      сьогодні , 16:00 Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки
      Олександра Устінова 261
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук