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      Автопарк диктатора: какие суперкары продали на аукционе

      Авто24 78 Читати новину українською

      На аукционе в Швейцарии было продано сразу 25 суперкаров, которые принадлежали вице-президенту Экваториальной Гвинеи Теодору Обиангу, которого обвиняют в хищении государственных средств.

      За все машины получили 27 миллионов долларов. Суперкары было конфисковано судом Женевы, который вел расследование.

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      Самым дорогим среди 25 спортивных автомобилей стал уникальный родстер Lamborghini Veneno 2014 года выпуска, за который получили 8,3 миллиона долларов. Почти вдвое меньше удалось получить за Koenigsegg One.

      Автопарк диктатора
      Машины диктатора

      От миллиона до двух выторговали также за Ferrari LaFerrari, Bugatti Veyron, McLaren P1, Aston Martin One-77 и Ferrari Enzo. Интересно, что все средства, полученные от аукциона будут переданы правительству Экваториальной Гвинеи, президентом которой до сих пор является отец коррупционера.

      blog_ava
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      Теги: Швейцария Авто Авто24
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