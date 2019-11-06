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      В аэропорту Тель-Авива установили "часы" из авто: фантастическое видео

      Авто24 124 Читати новину українською

      Израильская прокатная фирма Shlomo Sixt создала интересный видеоролик, в котором превратила картинку с автомобилями в экран электронных часов.

      Над этим арт-проектом работала огромная команда людей и на видео видно, как происходит изменение времени с 23:59 на 00:00.

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      Чтобы образовать четыре цифры на экране, которые меняются, в кадре взаимодействует сразу два десятка автомобилей и столько же водителей и актеров на площадке.

      В аэропорту Тель-Авива установили "цифровые часы" из авто

      Это требует отточенной логистики и четкой последовательности. Часы установлены в аэропорту Тель-Авива и они уже стали своеобразной достопримечательностью для туристов.

      Смотрите видео: "часы" из автомобилей в аэропорту

      Больше – смотрите в выпуске.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авто Авто24
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