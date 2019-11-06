В аеропорту Тель-Авіва встановили "годинник" з авто: фантастичне відео

Ізраїльська прокатна фірма Shlomo Sixt створила цікавий відеоролик, в якому перетворила картинку з автомобілями на екран електронного годинника.

Над цим арт-проектом працювала величезна команда людей і на відео видно, як відбувається зміна часу з 23:59 на 00:00.

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Аби утворити чотири цифри на екрані, які змінюються в кадрі взаємодіє одразу два десятки автомобілів і стільки ж водіїв та акторів на майданчику.

В аеропорту Тель-Авіва встановили "цифровий годинник" з авто

Це потребує відточеної логістики й чіткої послідовності. Годинник встановлено в аеропорту Тель-Авіва і він вже став своєрідною пам'яткою для туристів.

Дивіться відео: "годинник" з автомобілів в аеропорту

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