В аеропорту Тель-Авіва встановили "годинник" з авто: фантастичне відео
Ізраїльська прокатна фірма Shlomo Sixt створила цікавий відеоролик, в якому перетворила картинку з автомобілями на екран електронного годинника.
Над цим арт-проектом працювала величезна команда людей і на відео видно, як відбувається зміна часу з 23:59 на 00:00.
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Аби утворити чотири цифри на екрані, які змінюються в кадрі взаємодіє одразу два десятки автомобілів і стільки ж водіїв та акторів на майданчику.
В аеропорту Тель-Авіва встановили "цифровий годинник" з авто
Це потребує відточеної логістики й чіткої послідовності. Годинник встановлено в аеропорту Тель-Авіва і він вже став своєрідною пам'яткою для туристів.
Дивіться відео: "годинник" з автомобілів в аеропорту
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