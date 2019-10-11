Майбутнє відомого Франкфуртського автошоу під загрозою: деталі

Автошоу у Франкфурті щойно завершило свою роботу, а представники різних автомобільних компаній вже мають на меті зустрітися аби обговорити майбутнє виставки, яке під загрозою.

Адже цього року багато не тільки азійських, а навіть європейських виробників проігнорували автовиставку.

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Так Тoyota, Nissan, Peugeot, Fiat-Chrysler та Volvo вирішили не брати участі в автошоу. BMW на дві третини зменшила витрати на виставку, показавши меншу експозицію, з метою зберегти гроші на автосалон в Женеві який й досі вважається найбільшим в Європі і світі.



Автосалон у Женеві, 2018 рік

На 30% зменшив інвестиції показ автомод у Франкфурті й Mercedes За статистикою, виставка зменшилася приблизно на 20%. Справді, у 2019 році павільйони виставки були напівпорожніми, в той час як два роки тому там не можна було проштовхнутися.

Ймовірно, що через два роки (виставка у Франкфурті чергується із Парижем) автошоу у німецькій бізнес-столиці може переїхати на іншу скромнішу локацію.

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