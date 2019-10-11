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      Майбутнє відомого Франкфуртського автошоу під загрозою: деталі

      Авто24 39 Читать новость на русском

      Автошоу у Франкфурті щойно завершило свою роботу, а представники різних автомобільних компаній вже мають на меті зустрітися аби обговорити майбутнє виставки, яке під загрозою.

      Адже цього року багато не тільки азійських, а навіть європейських виробників проігнорували автовиставку.

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      Так Тoyota, Nissan, Peugeot, Fiat-Chrysler та Volvo вирішили не брати участі в автошоу. BMW на дві третини зменшила витрати на виставку, показавши меншу експозицію, з метою зберегти гроші на автосалон в Женеві який й досі вважається найбільшим в Європі і світі.

      Автосалон у Женеві
      Автосалон у Женеві, 2018 рік

      На 30% зменшив інвестиції  показ автомод у Франкфурті й Mercedes За статистикою, виставка зменшилася приблизно на 20%. Справді, у 2019 році павільйони виставки були напівпорожніми, в той час як два роки тому там не можна було проштовхнутися.

      Ймовірно, що через два роки (виставка у Франкфурті чергується із Парижем) автошоу у німецькій бізнес-столиці може переїхати на іншу скромнішу локацію.

      Як старі закони у США гальмують технологічний прогрес та чому в Європі падає попит на автомобілі – дивіться у відео.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Авто24 Авто
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