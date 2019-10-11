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      Будущее известного Франкфуртского автошоу под угрозой: детали

      Авто24 5 Читати новину українською

      Автошоу во Франкфурте только что завершило свою работу, а представители различных автомобильных компаний уже имеют целью встретиться чтобы обсудить будущее выставки, которое под угрозой.

      Ведь в этом году многие не только азиатские, а даже европейские производители проигнорировали автовыставку.

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      Так, Тoyota, Nissan, Peugeot, Fiat-Chrysler и Volvo решили не участвовать в автошоу. BMW на две трети уменьшила расходы на выставку, показав меньшую экспозицию, с целью сохранить деньги на автосалон в Женеве, который и до сих пор считается крупнейшим в Европе и мире.

      Автосалон у Женеві
      Автосалон в Женеве, 2018 год

      На 30% уменьшил инвестиции на показ автомод во Франкфурте и Mercedes По статистике, выставка уменьшилась примерно на 20%. Действительно, в 2019 году павильоны выставки были полупустыми, в то время как два года назад там нельзя было протолкнуться.

      Вероятно, что через два года (выставка во Франкфурте чередуется с Парижем) автошоу в немецкой бизнес-столице может переехать на другую более скромную локацию.

      Как старые законы в США тормозят технологический прогресс и почему в Европе падает спрос на автомобили – смотрите в видео.

      blog_ava
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      11 октября
      3262
      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Авто Авто24
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