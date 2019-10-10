Украинцы приобрели рекордное количество дорогих авто: марки и цены

Лето выдалось для продавцов дорогих автомобилей очень удачным. По информации AUTO-Consulting, украинцы в течение трех месяцев лета приобрели более сотни машин, стоимость которых превышала 200 000 долларов. Среди самых дорогих - Rolls-Royce Phantom, Bentley Bentayga и даже Lamborghini Urus.

Своих владельцев нашло несколько моделей Rolls-Royce. Среди них представительный "Фантом" и внедорожный "Каллинен", которые стоили от 570 до 670 000 долларов.

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Так же было продано несколько Bentley Bentayga и Continental по цене 300-380 тысяч долларов. И даже первый внедорожник от Lamborghini - модель Urus за 300 000 долларов.



Lamborghini Urus

Этот список дополнил Aston Martin DBS за 380 000 долларов. Поэтому на их фоне Range Rover и Porsche Cayenne за 240 000 выглядели массового продукта.

Автомобиль Aston Martin DBS

Но абсолютный рекорд установил бронированный Mercedes-Benz S600, который продали за 800 000 зеленых.



Бронированное авто Mercedes-Benz S600

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