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      Украинцы приобрели рекордное количество дорогих авто: марки и цены

      Авто24 68 Читати новину українською

      Лето выдалось для продавцов дорогих автомобилей очень удачным. По информации AUTO-Consulting, украинцы в течение трех месяцев лета приобрели более сотни машин, стоимость которых превышала 200 000 долларов. Среди самых дорогих - Rolls-Royce Phantom, Bentley Bentayga и даже Lamborghini Urus.

      Своих владельцев нашло несколько моделей Rolls-Royce. Среди них представительный "Фантом" и внедорожный "Каллинен", которые стоили от 570 до 670 000 долларов.

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      Так же было продано несколько Bentley Bentayga и Continental по цене 300-380 тысяч долларов. И даже первый внедорожник от Lamborghini - модель Urus за 300 000 долларов.

      Lamborghini Urus
      Lamborghini Urus

      Этот список дополнил Aston Martin DBS за 380 000 долларов. Поэтому на их фоне Range Rover и Porsche Cayenne за 240 000 выглядели массового продукта.​Автомобіль Aston Martin DBS
      Автомобиль Aston Martin DBS

      Но абсолютный рекорд установил бронированный Mercedes-Benz S600, который продали за 800 000 зеленых.


      Бронированное авто Mercedes-Benz S600

      Когда владельцы Tesla смогут играть в игры и смотреть фильмы на большом экране в салоне авто и почему аналитики советуют BMW инвестировать в Jaguar Land Rover - смотрите в видео.

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      Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция конференции
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      Теги: Новости Украины Деньги Транспорт Авто Авто24
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