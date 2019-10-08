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      Краш-тесты новых моделей: семь автомобилей разбили во время испытания – видео

      Авто24 15 Читати новину українською

      С каждым годом требования к безопасности современных машин становятся жестче, но при этом с каждым годом новые модели показывают все лучшие результаты в краш-тестах. Ассоциация Euro NCAP устроила новую серию беспощадных испытаний семи моделей.

      В результате проверки были разбиты Mercedes-Benz EQC Mercedes-Benz CLA, Skoda Kamiq, SsangYong Korando, BMW Z4, Audi A1 и Ford Focus.

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      Однако все участники набрали по пять звезд, то есть продемонстрировали высокий уровень безопасности. Конечно, у каждой модели нашлись какие-то слабые моменты, но в целом результаты поразили даже экспертов.

      По каким критериям и как проводилась проверка:

      1. фронтальный удар со смещением,
      2. боковой удар о столб,
      3. наезд сзади,
      4. аварийное торможение,
      5. распознавание пешеходов и велосипедистов,
      6. удержание на полосе,
      7. защита пешеходов и прочее.

      Смотрите видео: как испытывали серию новых автомобилей

      Больше о новом дизайнере моделей автомобилю Kиа, производстве гибридного кроссовера Alfa Romeo Tonale и электромоторе, который превратит любой бензиновый автомобиль в электрокар – смотрите в видео.

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      Автор: Владимир Баковский
      Теги: Новости Украины Авто 24 Авто24 Авто
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