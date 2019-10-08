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      Краш-тести нових моделей: сім автомобілів розбили під час випробування – відео

      Авто24 14 Читать новость на русском

      З кожним роком вимоги до безпеки сучасних машин стають жорсткішими, але при цьому з кожним роком нові моделі показують все кращі результати в краш-тестах. Асоціація Euro NCAP влаштувала нову серію нещадних випробувань для семи моделей.

      В результаті перевірки було розбито Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz CLA, Skoda Kamiq, SsangYong Korando, BMW Z4, Audi A1 та Ford Focus.

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      Проте всі учасники набрали по п’ять зірок, тобто продемонстрували найвищий рівень безпеки. Звичайно, у кожної моделі знайшлися якісь слабкі моменти, але глобально результати вразили навіть експертів.

      За якими критеріями та як проводилася перевірка:

      1. фронтальний удар зі зміщенням,
      2. боковий удар об стовп,
      3. наїзд ззаду,
      4. аварійне гальмування,
      5. розпізнавання пішоходів і велосипедистів,
      6. утримування в смузі,
      7. захист пішоходів та інше.

      Дивіться відео: як випробовували серію нових авто

      Більше про нового дизайнера моделей автомобілю Kіа, виробництво гібридного кросоверу Alfa Romeo Tonale та електромотор, який перетворить будь-яке бензинове авто на електрокар – дивіться у відео.

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      Автор: Володимир Баковський
      Теги: Новини України Авто 24 Авто Авто24
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