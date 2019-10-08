Краш-тести нових моделей: сім автомобілів розбили під час випробування – відео
З кожним роком вимоги до безпеки сучасних машин стають жорсткішими, але при цьому з кожним роком нові моделі показують все кращі результати в краш-тестах. Асоціація Euro NCAP влаштувала нову серію нещадних випробувань для семи моделей.
В результаті перевірки було розбито Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz CLA, Skoda Kamiq, SsangYong Korando, BMW Z4, Audi A1 та Ford Focus.
Читайте також: Nissan анонсувала свій електромобіль майбутнього: відео
Проте всі учасники набрали по п’ять зірок, тобто продемонстрували найвищий рівень безпеки. Звичайно, у кожної моделі знайшлися якісь слабкі моменти, але глобально результати вразили навіть експертів.
За якими критеріями та як проводилася перевірка:
- фронтальний удар зі зміщенням,
- боковий удар об стовп,
- наїзд ззаду,
- аварійне гальмування,
- розпізнавання пішоходів і велосипедистів,
- утримування в смузі,
- захист пішоходів та інше.
Дивіться відео: як випробовували серію нових авто
Більше про нового дизайнера моделей автомобілю Kіа, виробництво гібридного кросоверу Alfa Romeo Tonale та електромотор, який перетворить будь-яке бензинове авто на електрокар – дивіться у відео.
Вибір редакції
-
Redmi Note 8 Pro офіційно презентували в Україні: характеристики та ціна смартфонасьогодні , 19:18
-
Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудкисьогодні , 19:00
-
Коли важко, то біжу і думаю: "Йду в декрет, вже одружуюся, досить бігати", – Софія Яремчуксьогодні , 18:15