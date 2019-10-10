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      Українці придбали рекордну кількість дорогих авто: марки та ціни

      Авто24 232 Читать новость на русском

      Літо видалося для продавців дорогих автомобілів дуже вдалим. За інформацією AUTO-Consulting, українці протягом трьох місяців літа придбали більше сотні машин, вартість яких перевищувала 200 тисяч доларів. Серед найдорожчих – Rolls-Royce Phantom, Bentley Bentayga та навіть Lamborghini Urus.

      Своїх власників знайшло кілька моделей Rolls-Royce. Серед них представницький "Фантом" та позашляховий "Каллінен", які коштували від 570 до 670 тисяч доларів.

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      Так само було продано кілька Bentley Bentayga та Continental за ціною 300-380 тисяч доларів. І навіть перший позашляховик від Lamborghini – модель Urus за 300 тисяч доларів.

      Lamborghini Urus
      Lamborghini Urus

      Цей список доповнив Aston Martin DBS за 380 тисяч доларів. Тому на їх фоні Range Rover та Porsche Cayenne за 240 тисяч виглядали массовим продуктом.

      ​Автомобіль Aston Martin DBS
      Автомобіль Aston Martin DBS

      Але абсолютний рекорд встановив броньований Mercedes-Benz S600, який продали за 800 тисяч зелених. 


      Броньоване авто Mercedes-Benz S600

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      Теги: Новини України Гроші Авто24 Авто Транспорт
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