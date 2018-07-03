Инновационная аудиосистема: как элементы интерьера авто могут заменить динамики

Инновационная аудиосистема: как элементы интерьера авто могут заменить динамикиАвтотехнологии 113 Читати новину українською
Инженеры концерна Continental, одного из ведущих поставщиков автозапчастей в мире, создали инновационную аудиосистему, в которой нет динамиков. А функцию звуковых резонаторов выполняют непосредственно элементы интерьера автомобиля.
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Источник: 24 Канал
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