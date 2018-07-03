Інноваційна аудіосистема: як елементи інтер'єру авто можуть замінити динаміки

Інноваційна аудіосистема: як елементи інтер'єру авто можуть замінити динамікиАвтотехнології 358 Читать новость на русском
Інженери концерну Continental, одного з провідних постачальників автозапчастин у світі, створили інноваційну аудіосистему, в якій немає динаміків. Натомість функцію звукових резонаторів виконують безпосередньо елементи інтер'єру автомобіля.
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Джерело: 24 Канал
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