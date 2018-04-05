Автотехнология. Как работают "умные" фары с лазерной технологией проектирования на дорогу
Эволюция автомобильных фар такая же богатая и интересная, как и история самих автомобилей. От малопрактичных керосиновых и ацетиленовых до ультрасовременных адаптивных, светодиодных и лазерных – за 100 с лишним лет фары изменили свою форму и в разы повысили эффективность.
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Источник: 24 Канал
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