Автотехнология. Как работают "умные" фары с лазерной технологией проектирования на дорогу

Эволюция автомобильных фар такая же богатая и интересная, как и история самих автомобилей. От малопрактичных керосиновых и ацетиленовых до ультрасовременных адаптивных, светодиодных и лазерных – за 100 с лишним лет фары изменили свою форму и в разы повысили эффективность.

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