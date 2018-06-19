"Розумні" фари: як допомагає лазерна технологія у дорозі
Еволюція автомобільних фар така ж багата та цікава, як і історія самих автомобілів. Від малопрактичних гасових та ацетиленових до ультрасучасних адаптивних, світлодіодних і лазерних – за 100 з гаком років фари змінили свою форму та в рази підвищили ефективність.
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Джерело: 24 Канал
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