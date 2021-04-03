Через пол года войны: Азербайджан нашел доказательства обстрелов российскими ракетами – фото
Азербайджан во время разминирования территории в марте обнаружил в Нагорном Карабахе обломки российских ракет "Искандер". Однако Россия все отрицает, а Армения не комментирует.
Источник:АЗЕРТАДЖ
Представители Агентства по разминированию территорий Азербайджана показали обломки ракет 2 апреля. Их нашли территории города Шуша 15 марта. К слову, именно после захвата этого города Армения, Азербайджан и Россия заключили мирное соглашение.
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Что известно о находке
- Начальник оперативного штаба Агентства Идрис Исмайлов считает, что ракеты выпустили армянские вооруженные силы. Обломки нашли в двух разных местах города.
- После проверки модификационных кодов обломков, установили, что это российские ракеты "Искандер". Их длина составляет 7,2 метра, диаметр – 920 миллиметров.
Обломки ракет / Фото azertag
Что говорят в Армении
Начальник штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян заявил, что не будет комментировать информацию. По его словам, это не подлежит разглашению.
Что говорят в России
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ракетные комплексы "Искандер" в нагорнокарабахском конфликте не применялись, сообщает Интерфакс.
Насколько я понимаю, это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли по линии военных,
– утверждает Песков.
Кстати, в Баку заявили, что, судя по маркировке, эти ракеты не для экспорта, а были предназначены именно для использования российскими военными.
Российские "Искандеры" / Фото azertag
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