Азербайджан во время разминирования территории в марте обнаружил в Нагорном Карабахе обломки российских ракет "Искандер". Однако Россия все отрицает, а Армения не комментирует.

Представители Агентства по разминированию территорий Азербайджана показали обломки ракет 2 апреля. Их нашли территории города Шуша 15 марта. К слову, именно после захвата этого города Армения, Азербайджан и Россия заключили мирное соглашение.

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Что известно о находке

Начальник оперативного штаба Агентства Идрис Исмайлов считает, что ракеты выпустили армянские вооруженные силы. Обломки нашли в двух разных местах города.

После проверки модификационных кодов обломков, установили, что это российские ракеты "Искандер". Их длина составляет 7,2 метра, диаметр – 920 миллиметров.



Обломки ракет / Фото azertag

Что говорят в Армении

Начальник штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян заявил, что не будет комментировать информацию. По его словам, это не подлежит разглашению.

Что говорят в России

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ракетные комплексы "Искандер" в нагорнокарабахском конфликте не применялись, сообщает Интерфакс.

Насколько я понимаю, это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли по линии военных,

– утверждает Песков.

Кстати, в Баку заявили, что, судя по маркировке, эти ракеты не для экспорта, а были предназначены именно для использования российскими военными.

Обратите внимание! Бои между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах возобновились 27 сентября 2020 года. Однако в ноябре Баку, Ереван и Москва заключили мирный договор. Впоследствии война прекратилась.