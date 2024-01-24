Делегация Азербайджана сообщила о приостановлении работы в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это заявление она сделала перед началом пленарного заседания, на котором должен был рассматриваться вопрос ее полномочий.

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Какая позиция Азербайджана

Азербайджанская делегация заявила о присутствии в ПАСЕ "несносной атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии".

Никто в мире, в том числе и сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа,

– говорится в сообщении.

Также азербайджанские депутаты обвинили "определенные предвзятые группы" в использовании принципов ПАСЕ для продвижения своих интересов. По их мнению, сама ПАСЕ стала платформой для нападок на некоторых ее членов. Представители Азербайджана назвали инициативу по обжалованию полномочий делегации "частью этой порочной кампании".

Мы также рассматриваем эту инициативу как намеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане и яркий пример коварных действий по подрыву функционирования демократических институтов в нашей стране,

– добавили азербайджанские депутаты.

Что сделала ПАСЕ

В результате к Азербайджану применили санкции. ПАСЕ приняла решение о неутверждении полномочий азербайджанской делегации. За это проголосовали 76 депутатов, а 10 выступили против.

Нардеп Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что украинская делегация за это решение не голосовала.

Теперь ПАСЕ будет работать без участия азербайджанских депутатов. В Баку должны допустить мониторинговые и предвыборные миссии ПАСЕ. Пока Азербайджан не выполнит свое обязательство по выполнению решения регламента ПАСЕ, список азербайджанских депутатов не будет утвержден.

К слову, зимняя сессия ПАСЕ началась 22 января в Страсбурге Она продлится до 26 января.

Что этому предшествовало

Недавно глава немецкой делегации в ПАСЕ Франк Шваббе обвинил Азербайджан в преследовании оппозиции, а также в массовых нарушениях прав человека в Карабахе. По его мнению, на Баку можно повлиять лишь ограничением прав азербайджанских депутатов в ПАСЕ.

Известно, что Азербайджан не пригласил в Баку представителей ПАСЕ на внеочередные президентские выборы, хотя должен был это сделать как член организации. Сами избирательные процессы намечены на 7 февраля 2024 года.