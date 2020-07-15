В столице Азербайджана Баку и других городах люди вышли на марши "поддержки армии". Участники акций требовали продолжения боевых действий с Арменией, а посреди ночи люди вошли в здание парламента страны.

О ходе событий на акции в Азербайджане сообщает медийная организация Meydan TV .

К слову Между Азербайджаном и Арменией вспыхнули боевые действия на границе, есть погибшие

Акции начались вечером 14 июля, а по состоянию на 4:30 утра 15 июля до сих пор продолжаются. Люди выкрикивают провоенни лозунги:

"Карабах",

"Мучеников не умирают",

"Родина неделима".

Когда многотысячная акция проходила центром Баку, правоохранители просто ее сопровождали. Впрочем, уже когда ее участники вошли в здание Милли Меджлис – парламент Азербайджана – полиция начала разгонять толпу.

Акции в поддержку армии начались через боевые действия на границе с Арменией, продолжающиеся с 12 июля. За это время погибли уже более 10 азербайджанских военных.

Обострение между Арменией и Азербайджаном: коротко

Конфликт снова разгорелся 12 июля – на границе между двумя государствами, но далеко от территорий, которые считают "спорными".

Обе стороны заявляют, что именно их противники спровоцировали новое обострение. В первый день состоялись взаимные обстрелы с двух сторон границы в тот же день со применили тяжелую технику. Обострение продолжается до сих пор.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией: коротко