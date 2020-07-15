В Азербайджане многотысячные акции требуют продолжения боевых действий
В столице Азербайджана Баку и других городах люди вышли на марши "поддержки армии". Участники акций требовали продолжения боевых действий с Арменией, а посреди ночи люди вошли в здание парламента страны.
О ходе событий на акции в Азербайджане сообщает медийная организация Meydan TV .
К слову Между Азербайджаном и Арменией вспыхнули боевые действия на границе, есть погибшие
Акции начались вечером 14 июля, а по состоянию на 4:30 утра 15 июля до сих пор продолжаются. Люди выкрикивают провоенни лозунги:
- "Карабах",
- "Мучеников не умирают",
- "Родина неделима".
Когда многотысячная акция проходила центром Баку, правоохранители просто ее сопровождали. Впрочем, уже когда ее участники вошли в здание Милли Меджлис – парламент Азербайджана – полиция начала разгонять толпу.
Акции в поддержку армии начались через боевые действия на границе с Арменией, продолжающиеся с 12 июля. За это время погибли уже более 10 азербайджанских военных.
Обострение между Арменией и Азербайджаном: коротко
- Конфликт снова разгорелся 12 июля – на границе между двумя государствами, но далеко от территорий, которые считают "спорными".
- Обе стороны заявляют, что именно их противники спровоцировали новое обострение. В первый день состоялись взаимные обстрелы с двух сторон границы в тот же день со применили тяжелую технику. Обострение продолжается до сих пор.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией: коротко
- Он начался он еще до распада СССР – с 1988 года из-за территории Нагорного Карабаха, которая контролируется непризнанной "нагорно-карабахского Республикой". Это территория в составе Азербайджана, но на ней живут преимущественно армяне.
- В 1988-1994 годах здесь была настоящая война, но после мирного договора в 1994 боевые действия периодически возобновляются.
- Всего за 32 года противостояния жертвами конфликта стали более 40 тысяч человек. За последние 10 лет количество погибших не превышает 1 тысячу человек.
- Азербайджан имеет поддержку в Пакистане и Израиля. Эти страны на своих территории имеют идентичные конфликты – Израиль с Палестиной и соседними государствами, а Пакистан – с Индией.