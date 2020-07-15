У столиці Азербайджану Баку й інших містах люди вийшли на марші "підтримки армії". Учасники акцій вимагали продовження бойових дій з Вірменією, а посеред ночі люди увійшли в будівлю парламенту країни.

Про перебіг подій на акції в Азербайджані повідомляє медійна організація Meydan TV.

До слова Між Азербайджаном і Вірменією спалахнули бойові дії на кордоні, є загиблі

Акції розпочалися ввечері 14 липня, а станом на 4:30 ранку 15 липня досі тривають. Люди вигукують провоєнні гасла:

"Карабах",

"мученики не помирають",

"батьківщина неподільна".

Коли багатотисячна акція проходила центром Баку, правоохоронці просто її супроводжували. Втім вже коли її учасники увійшли в будівлю Міллі Меджліс – парламенту Азербайджану – поліція почала розганяти натовп.

Акції на підтримку армії почалися через бойові дії на кордоні з Вірменією, що тривають з 12 липня. За цей час загинули вже понад 10 азербайджанських військових.

Загострення між Вірменією й Азербайджаном: коротко

Конфлікт знову розгорівся 12 липня – на кордоні між двома державами, але далеко від територій, які вважають "спірними".

Обидві сторони заявляють, що саме їхні противники спровокували нове загострення. У перший день відбулися взаємні обстріли з двох боків кордону, того ж дня згодом застосували важку техніку. Загострення триває досі.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією: коротко