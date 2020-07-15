В Азербайджані багатотисячні акції вимагають продовження бойових дій
У столиці Азербайджану Баку й інших містах люди вийшли на марші "підтримки армії". Учасники акцій вимагали продовження бойових дій з Вірменією, а посеред ночі люди увійшли в будівлю парламенту країни.
Про перебіг подій на акції в Азербайджані повідомляє медійна організація Meydan TV.
До слова Між Азербайджаном і Вірменією спалахнули бойові дії на кордоні, є загиблі
Акції розпочалися ввечері 14 липня, а станом на 4:30 ранку 15 липня досі тривають. Люди вигукують провоєнні гасла:
- "Карабах",
- "мученики не помирають",
- "батьківщина неподільна".
Коли багатотисячна акція проходила центром Баку, правоохоронці просто її супроводжували. Втім вже коли її учасники увійшли в будівлю Міллі Меджліс – парламенту Азербайджану – поліція почала розганяти натовп.
Акції на підтримку армії почалися через бойові дії на кордоні з Вірменією, що тривають з 12 липня. За цей час загинули вже понад 10 азербайджанських військових.
Загострення між Вірменією й Азербайджаном: коротко
- Конфлікт знову розгорівся 12 липня – на кордоні між двома державами, але далеко від територій, які вважають "спірними".
- Обидві сторони заявляють, що саме їхні противники спровокували нове загострення. У перший день відбулися взаємні обстріли з двох боків кордону, того ж дня згодом застосували важку техніку. Загострення триває досі.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією: коротко
- Почався він ще до розпаду СРСР – з 1988 року через територію Нагірного Карабаху, що контролюється невизнаною "Нагірнокарабаською Республікою". Це територія у складі Азербайджану, але на ній живуть переважно вірмени.
- У 1988-1994 роках тут була справжня війна, але після мирного договору в 1994 бойові дії періодично відновлюються.
- Всього за 32 роки протистояння жертвами конфлікту стали понад 40 тисяч людей. За останні 10 років кількість загиблих не перевищує 1 тисячі людей.
- Азербайджан має підтримку Пакистана й Ізраїля. Ці країни на своїх території мають ідентичні конфлікти – Ізраїль з Палестиною і сусідніми державами, а Пакистан – з Індією.