Длительное время подбирали структуру сделки. Об этом рассказал топ-менеджер торговой структуры из Азербайджана.

Кстати В ГФС объяснили возобновление работы АЗС Glusco

Что предусматривает соглашение

Договоренность предусматривает выкуп 100% Glusco Energy. Однако менеджер отметил, чтобы Socar могла начать работу в Украине, нужно разрешение Антимонопольного комитета. Заявление следует подать в течение ближайших 10 дней.

Кроме того, согласно европейскому законодательству, Socar должна иметь одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где компания ведет деятельность.

Что этому предшествовало

  • В марте 2021 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной аферы с "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на Glusco.
  • СБУ проводила обыски на АЗС, в офисных помещениях и нефтебазах.
  • 14 июня Государственная фискальная служба наложила арест на корпоративные права компании.
  • Правда, сеть Glusco возобновила работу. По словам фискалов, это законно, хотя работать могут не все станции.