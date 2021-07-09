Длительное время подбирали структуру сделки. Об этом рассказал топ-менеджер торговой структуры из Азербайджана.
Кстати В ГФС объяснили возобновление работы АЗС Glusco
Что предусматривает соглашение
Договоренность предусматривает выкуп 100% Glusco Energy. Однако менеджер отметил, чтобы Socar могла начать работу в Украине, нужно разрешение Антимонопольного комитета. Заявление следует подать в течение ближайших 10 дней.
Кроме того, согласно европейскому законодательству, Socar должна иметь одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где компания ведет деятельность.
Что этому предшествовало
- В марте 2021 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной аферы с "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на Glusco.
- СБУ проводила обыски на АЗС, в офисных помещениях и нефтебазах.
- 14 июня Государственная фискальная служба наложила арест на корпоративные права компании.
- Правда, сеть Glusco возобновила работу. По словам фискалов, это законно, хотя работать могут не все станции.