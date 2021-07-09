Длительное время подбирали структуру сделки. Об этом рассказал топ-менеджер торговой структуры из Азербайджана.

Кстати В ГФС объяснили возобновление работы АЗС Glusco

Что предусматривает соглашение

Договоренность предусматривает выкуп 100% Glusco Energy. Однако менеджер отметил, чтобы Socar могла начать работу в Украине, нужно разрешение Антимонопольного комитета. Заявление следует подать в течение ближайших 10 дней.

Кроме того, согласно европейскому законодательству, Socar должна иметь одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где компания ведет деятельность.

Что этому предшествовало