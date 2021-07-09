Тривалий час підбирали структуру угоди. Про це розповів топменеджер торговельної структури з Азербайджану.
До речі У ДФС пояснили відновлення роботи АЗС Glusco
Що передбачає угода
Домовленість передбачає викуп 100% Glusco Energy. Однак менеджер зазначив, щоб Socar могла почати роботу в Україні, потрібен дозвіл Антимонопольного комітету. Заяву слід подати протягом найближчих 10 днів.
Крім того, відповідно до європейського законодавства, Socar повинна мати схвалення антимонопольних органів Грузії, Туреччини та ще кількох країн, де компанія веде діяльність.
Що цьому передувало
- У березні 2021 року Служба безпеки України заявила про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів на Glusco.
- СБУ проводила обшуки на АЗС, в офісних приміщеннях і нафтобазах.
- 14 червня Державна фіскальна служба наклала арешт на корпоративні права компанії.
- Щоправда, мережа Glusco відновила роботу. За словами фіскалів, це законно, хоча працювати можуть не всі станції.