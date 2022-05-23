24 канал исследовал ажиотаж вокруг марок и собрал фотографии из городов Украины, где образовались самые большие очереди желающих.
Важно Дуди подарили легендарную марку "Укрпочты" с российским кораблем
Киев
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил, что люди с самого утра возле отделения выстроили очереди. Несмотря на то, что продажи начались в 14:00.
Утренняя очередь по марке / Фото Игорь Смелянский
Львов
На своей странице у телеграмм глава Львовской ОВА Максим Козицкий опубликовал фотографии очередей по новой марке.
По его словам, такого ажиотажа он еще не видел, ведь люди стояли в длинных очередях, чтобы купить почтовую марку "Русский военный корабль, иди…!". Из-за такого большого спроса Укрпочте пришлось ограничить количество марок, которые можно получить в одни руки.
Слова Романа Грибова, пограничника с острова Змеиный, не только объединили всех украинцев, но и стали пророческими.
– отметил Максим Козицкий.
"Сегодня (23 мая 2022 года – 24 канал) состоялось спецпогашение второй серии марок, уже без корабля, – "Русский военный корабль, …все!". Спасибо Укрпочте, которая особенно записывает историю, которую сегодня творит наш народ", – добавил Максим Козицкий.
Смотрите фотографии очередей за новой маркой
Одесса
Также очереди за новой маркой наблюдаются и в помещении Одесского главпочтамта.
Очереди по марке / Фото
Важно напомнить, что каждый желающий может приобрести не более 2 листов и 5 конвертов и листовок.
Днепр
Очередь за новой маркой от "Укрпочты" с уничтоженным российским крейсером "Москва" в Днепровском главпочтамте.
Очередь по марке / Фото Общественное Днепр
Днепровский главпочтамт / Фото Общественное Днепр
Черкассы
Кроме того, в Черкассах возле главного отделения почтового оператора с самого утра выискивалась очередь.
Очередь в Черкассах / Фото Общественное Черкассы
Ровно
Новые марки с уничтоженным российским крейсером "Москва" стремятся приобрести люди в Ровно.
Смотрите фотографии очереди в Ровно:
Что известно о новой марке
Укрпочта приступила к продаже второй серии марок, посвященного потоплению украинскими ракетами крейсера "Москва". Первая марка "Русский военный корабель – иди на**й" приобрела безумную популярность.
В День морской пехоты Украины, а также на 40-й день после трагической гибели российского крейсера "Москва", Укрпочта выпустила марку "Русский военный корабль… все!".