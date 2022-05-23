24 канал исследовал ажиотаж вокруг марок и собрал фотографии из городов Украины, где образовались самые большие очереди желающих.

Важно Дуди подарили легендарную марку "Укрпочты" с российским кораблем

Киев

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил, что люди с самого утра возле отделения выстроили очереди. Несмотря на то, что продажи начались в 14:00.



Утренняя очередь по марке / Фото Игорь Смелянский

Львов

На своей странице у телеграмм глава Львовской ОВА Максим Козицкий опубликовал фотографии очередей по новой марке.

По его словам, такого ажиотажа он еще не видел, ведь люди стояли в длинных очередях, чтобы купить почтовую марку "Русский военный корабль, иди…!". Из-за такого большого спроса Укрпочте пришлось ограничить количество марок, которые можно получить в одни руки.

Слова Романа Грибова, пограничника с острова Змеиный, не только объединили всех украинцев, но и стали пророческими.

– отметил Максим Козицкий.

"Сегодня (23 мая 2022 года – 24 канал) состоялось спецпогашение второй серии марок, уже без корабля, – "Русский военный корабль, …все!". Спасибо Укрпочте, которая особенно записывает историю, которую сегодня творит наш народ", – добавил Максим Козицкий.

Смотрите фотографии очередей за новой маркой

Одесса

Также очереди за новой маркой наблюдаются и в помещении Одесского главпочтамта.



Очереди по марке / Фото

Важно напомнить, что каждый желающий может приобрести не более 2 листов и 5 конвертов и листовок.

Днепр

Очередь за новой маркой от "Укрпочты" с уничтоженным российским крейсером "Москва" в Днепровском главпочтамте.



Очередь по марке / Фото Общественное Днепр



Днепровский главпочтамт / Фото Общественное Днепр

Черкассы

Кроме того, в Черкассах возле главного отделения почтового оператора с самого утра выискивалась очередь.



Очередь в Черкассах / Фото Общественное Черкассы

Ровно

Новые марки с уничтоженным российским крейсером "Москва" стремятся приобрести люди в Ровно.

Смотрите фотографии очереди в Ровно:

Что известно о новой марке

Укрпочта приступила к продаже второй серии марок, посвященного потоплению украинскими ракетами крейсера "Москва". Первая марка "Русский военный корабель – иди на**й" приобрела безумную популярность.

В День морской пехоты Украины, а также на 40-й день после трагической гибели российского крейсера "Москва", Укрпочта выпустила марку "Русский военный корабль… все!".

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