Воины поделились подборкой кадров с бортов роты беспилотных систем второго батальона 12 бригады "Азов". Фотографии сделаны в период 2024 – 2025 годов, передает 24 Канал.

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Дроны на мгновение стали глазами романтика

На странице в Instagram под волшебными фотографиями военные оставили чувственное сообщение. В нем они мечтают о том, чтобы дроны поднимались в воздух не для боя, а чтобы фиксировать красоту родной Украины.

Наши дроны – это меч, рассекающий темноту. Они несут огонь туда, где подстерегает зло. Но есть моменты, когда они имеют другую миссию – быть глазами романтика, созерцать землю не сквозь прицел, а сквозь дыхание ветра и линию горизонта,

– говорится в сообщении "Азова".

В небе над Украиной, охваченной боями / Фото "Азов"

Мы воины. Мы путешественники неба. Мы те, кто борется не только за землю, но и за право видеть ее такой, какой она есть – без войны, без боли, без огня.

Мы хотим, чтобы дрон поднимался не для боя, а просто так. Чтобы с высоты можно было увидеть не линию фронта, а линию горизонта,

– делятся чувствами военные.

"Красота, за которую стоит стоять" / Фото "Азов"

Пост защитников завершается итогом о том, что красота изображенная на фото "стоит того, чтобы за нее стоять".