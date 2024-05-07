Капитан Андрей Игнатюк (Спайдер), ныне начальник Хорунжей службы "Азова", а когда-то доброволец, что одним из первых вступил в ряды "Азова", призвал в разговоре с 24 Каналом присоединяться к ним. Ведь, по его словам, наше общество не вынесло урок, что война не закончится быстро.

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Спайдер призвал присоединяться к "Азову"

Военный рассказал, что от того, что украинцы сейчас будут избегать службы, становится только хуже. Ведь Кремль только усиливает наступление и гонит на фронт тысячи своих мобилизованных.

Мы, например, сделали все, что от нас зависит, для того, чтобы сохранить какую-то часть Украины. И мы стягивали на себя войска не для того, чтобы себе пиар сделать. Мы делали это потому, что это был в первую очередь наш долг. Поэтому и обществу уже надо решить, живем ли мы ради нашей страны. И немного собраться с силами, решить и пойти на службу. Потому что чем раньше они сейчас пойдут, тем быстрее подготовятся. Ведь за 2 года те, кто служат, просто вымучены физически и морально, им тоже нужна замена,

– объяснил военный.

Андрей Игнатюк добавил, что лучше самому выбрать и попасть в коллектив дружный, мотивированный, где каждый стоит друг за друга горой, где все постоянно хотят развиваться, где каждый ищет новые, лучшие методы для того, как сохранить жизнь своим людям и как наносить больше поражения противнику.

"Азов" имеет собственный рекрутинг