Украинским защитникам удалось уничтожить 4 танка и 2 БТРа. Еще один БТР был подбит. Также бойцы ликвидировали около одной роты пехоты оккупантов.

Важно Враг использует все средства, чтобы сломать город, – Арестович о Мариуполе

Военные дают отпор оккупантам

В "Азове" уточняют, что сражения с врагом ведутся, в частности, на улицах города. Они надежно защищают Мариуполь и не дадут его покорить.

Защитники Мариуполя стойко и самоотверженно сражаются с оккупантами, продолжающими атаковать город авиацией и артиллерией, давая достойный отпор, – отмечают военные.

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