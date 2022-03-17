В частности, давление происходит со стороны Бердянска. Однако с востока город хорошо защищен. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Мирных беспричинно бомбят

Судя по происходящему, россияне преимущественно стреляют по жилым массивам. Оккупанты начали с моря.

Они (россияне – 24 канал) все средства используют для того, чтобы сломать город,

– сказал Арестович.

"У меня есть связь постоянно с защитниками города, военными. Они говорят, что не чувствуют особого военного вреда для себя. А вот мирные – да, конечно, их беспричинно бомбят", – добавил советник главы ОП.

Гумконвой не пропустили

Более того, агрессор не пропустил и гумконвой, который ехал в Мариуполь. Там были даже представители церкви, но не пропустили даже их.

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