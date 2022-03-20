Наши военные шутят, что оккупанты дольше ехали в Украину, чем воевали.

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Полк "Азов" уничтожил спецназ ГРУ воинской части из Кабардино-Балкарской Республики. Дольше ехали, чем воевали,

– написали на странице "Азова".

Добавим, что с начала вооруженной агрессии России против Украины наши защитники мастерски ликвидировали более 10 российских офицеров. Среди них – шесть генералов.

"Азов" уничтожил спецназ ГРУ России / Фото телеграмм полка"Азов"

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