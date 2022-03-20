Наші військові жартують, що окупанти довше їхали до України, аніж воювали.

Важливо Треба кинути в Маріуполь всі сили, – "азовець" Соболевський закликав деблокувати місто

Полк "Азов" знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки. Довше їхали, ніж воювали,

– написали на сторінці "Азову".

Додамо, що від початку збройної агресії Росії проти України наші захисники майстерно ліквідували понад 10 російських офіцерів. Серед них – шестеро генералів.

"Азов" знищив спецназ ГРУ Росії / Фото телеграм полку "Азов"

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