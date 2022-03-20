Про це розповів представник полку "Азов" Владислав Соболевський в ефірі 24 каналу. Він повідомив про ситуацію в Маріуполі загалом.

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За його словами, на одних й тих самих вагах терезів перебуває не лише життя військовослужбовців, а й мирних жителів.

Для того, щоб повісити на груди командира 36 бригади і командира полку "Азов" друга Редіса зірки героїв треба деблокувати Маріуполь,

– вважає він.

Якщо Маріуполь впаде, окупанти підуть далі

"Азовець" додав, що сьогодні окупанти розбомбили Школу мистецтв, у якій переховувалось майже 400 мирних жителів. Зараз немає інформації про загиблих.

"Коли або якщо впаде Маріуполь питання буде стояти над Запоріжжям, Дніпром та Харковом. Нам треба кинути всі сили, щоб зберегти наш рубіж – східний форпост. Він просто зараз затримує купу військ. І якщо він впаде, вся ця навала зосередить свою увагу на центральній Україні", – зазначив військовий.

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І наголосив, що не можна навіть з морально-політичної точки зору зганьбити себе і залишити хлопців напризволяще.

Додав, що військові не потребують евакуації, їм потрібні боєприпаси та сучасного ППО, щоб бути захищеними з неба. Тому що "на суші рускіє помирають".

В окупантів немає їжі

Також Соболевський додав, що в окупантів немає запасів їжі, достатньо медикаментів та навіть зв'язку з родичами.

"Вони помирають від легких поранень, тому що лікарів теж немає і їх важко евакуювати", – пояснив він.

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