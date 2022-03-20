Так, один із одіозних депутатів перерахував значну суму грошей на бронежилети для українських оборонців. Про це розповів член комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради Федір Венсілавський в ефірі 24 каналу.
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Він наголосив, що особисто знає багатьох народних депутатів, зокрема, з ОПЗЖ, які не лише на словах, а й конкретними своїми діями підвищують нашу обороноздатність.
Не можна говорити, що всі зрадники. Я можу точно сказати, що один із одіозних депутатів організував перерахування 1 мільйона доларів на купівлю бронежилетів для ЗСУ на ті рахунки, які ми йому надали,
– сказав Веніславський.
Однак прізвища він не назвав. Але наголосив, що ці бронежилети уже виготовили. Днями вони мають прибути в України та рятуватимуть життя українських воїнів.
Він також додав, що оборонці дають гідну відсіч агресору. Ба більше, окупанти зараз переходять від наступальних до оборонних дій.
До слова: Веніславський назвав найгарячіші точки станом на 20 березня