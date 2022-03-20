У будь-якому випадку – Україна готова до такого сценарію. Однак його відтягує сам Лукашенко. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає 24 канал.

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Він зазначив, що з першого дня війни у відомстві розуміли, що існує достатньо висока імовірність того, що білоруські війська втручатимуться у війну Росії проти України.

Це Волинський напрямок. Тут ми насправді готові їх зустрічати,

– сказав Денисенко.

Чи вступлять білоруси у війну

Також радник міністра припустив, яка існує ймовірність того, що білоруські війська приєднаються до війни на боці Росії. На його думку, така можливість складає приблизно 60 на 40.

"Якщо ще кілька годин тому це було 40 на 60, що вони включаться, зараз ця можливість трохи більша", – пояснив Денисенко.

Кінець режиму Лукашенка

Однак додав, що попри все, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко робитиме усе, що від нього залежить, щоб максимально відтягувати цей момент. Оскільки "перші труни в Білорусі означатимуть кінець режиму Лукашенка як такого".

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