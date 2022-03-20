Росіяни знову пробують зайти в Україну зі сторони Білорусі. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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Він наголосив, що зараз сили ворога вже не такі, які були 3 тижні тому. Крім того, керівництво нашої держави розуміє, де і куди заходять окупанти. Наразі загарбники не полишають ідею штурму Києва.

За словами Денисенка, те, що білоруські дипломати покинули Україну є "тривожним сигналом".

Я б оцінював ситуацію можливості вступу Білорусі у військовий конфлікт як 60 на 40. Ще тиждень тому було 40 на 60. Але все ж таки я думаю, що Лукашенко буде робити все від себе залежне, щоб не входити в прямі бойові дії,

– сказав радник міністра.

Він додав, що чисельність білоруської армії становить близько 40 тисячі осіб. На Заході України наші військові готові до їхнього вторгнення. Однак новий наступ нам наразі аж ніяк не потрібен.

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