Россияне снова пытаются зайти в Украину со стороны Беларуси. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, пишет 24 канал.

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Он подчеркнул, что сейчас силы врага уже не такие, как были 3 недели назад. Кроме того, руководство нашего государства понимает, где и куда заходят оккупанты. В настоящее время захватчики не покидают идею штурма Киева.

По словам Денисенко, то, что белорусские дипломаты покинули Украину является "тревожным сигналом".

Я бы оценивал ситуацию возможности вступления Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60. Но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее, чтобы не входить в прямые боевые действия,

– сказал советник министра.

Он добавил, что численность белорусской армии составляет около 40 тысяч человек. На Западе Украины наши военные готовы к их вторжению. Однако новое наступление нам пока никак не нужно.