Об этом в эфире 24 канала сообщил лидер белорусской оппозиции Павел Латушко. По его словам, речь идет о десантно-штурмовых бригадах – 103-й Витебской и 38-й Брестской.

К теме В Беларуси решили ужесточить условия хранения оружия для силовиков

Они могут сложить оружие

Он отметил, что именно на их базе сформированы тактические группы, занимавшиеся "пацификацией" белорусских мирных протестов в 2020 году.

Они могут выполнить этот приказ. Однако, надеюсь, что все-таки большинство военнослужащих не пойдут в Украину или, по крайней мере, сложат оружие,

– заявил Латушко.

Кроме того, белорусский оппозиционер добавил, что Лукашенко боится возможного отказа офицеров воевать против украинцев. По мнению Латушко, это будет означать для самопровозглашенного президента последние дни на "престоле".

Обратите внимание. Россия продолжает стягивать свои войска в Беларусь. Сегодня, 19 марта, стало известно, что из-за нехватки ресурсов государство-агрессор перебросило в соседнюю страну подразделения аж из Владивостока.

Латушко рассказал об опасности для Лукашенко: смотрите видео